Djokovic klar for US Open-semifinale – møter OL-vinnar Zverev

Som i Wimbledon-finalen, då Djokovic og Berrettini møttest, tok italienaren leiinga 1–0 i sett. Natt til torsdag norsk tid var det etter å ha brote Djokovic på 5–5 og behalde eigen serve i gamet etter til settsiger 7–5.

Så sa Djokovic at nok var nok. Sett to vart 6-2, sett tre det same. I det fjerde settet klarte serbaren «berre» å bryte Berrettini ein gong, slik at serbaren vann 6–3. Dermed er han vidare til semifinale i US Open etter 5-7, 6-2, 6-2, 6–3.

Der møter han Alexander Zverev, verdsfirar og fersk olympisk meister. Tyskaren slo Djokovic 1-6, 6-3, 6–1 i semifinalen i Tokyo, på same underlag som semifinalen fredag skal spelast på. Djokovic har vunne seks av ni oppgjer innbyrdes mot Zverev.

OL-vinnaren slo sørafrikanske Lloyd Harris 7-6, 6-3, 6–4.

Då Djokovic etter kampen fekk spørsmål om bragda som ligg og ventar, med tanke på at Djokovic er no eitt steg nærare å bli den første herrespelaren sidan Rod Laver i 1969 til å vinne ein Grand Slam i løpet av eit kalenderår, svarte han:

– Ikkje spør meg om historia. Eg veit at det er der, det er heilt sikkert.

Å vinne ein Grand Slam er å vinne dei fire storturneringane Australian Open, Roland Garros, Wimbledon og US Open. Han kunne vunne Golden Slam dersom han hadde teke OL-gull i Tokyo, men rauk ut i semifinalen.

Sigeren gjer at han no har vunne 26 Grand Slam-kampar denne sesongen og ikkje tapt ein einaste.

– Dei tre siste setta i denne kampen var dei tre beste i turneringa for min del.

