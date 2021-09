Kraftige reaksjonar etter skandalekampen mellom Marseille og Nice

sport

Kampen 22. august var 74 minutt gammal då Marseille-spelar Dimitri Payet vart treft av ei flaske som inneheldt væske. Like etter kasta Payet flaska tilbake, noko som gjorde at situasjonen eskalerte. Fleire Nice-supporterar sprang ned på banen, og ein prøvde å sparke til Payet etter hendinga.

Fleire spelarar frå begge lag hamna så i basketak med tilskodarar. I tillegg vart fleire ting kasta inn på banen. Marseille-midtstoppar Luan Peres skal ha fått ein nakkeskade som følgje av hendingane, ifølgje RMC Sport.

No er det klart at Marseille-fysioterapeut Pablo Fernandez har vorte utestengd i ni månader av den franske ligaen. Den strenge straffa har fysioterapeuten fått etter å ha slått til ein supporter som hadde teke seg ut på banen.

Marseille-spelarane Alvaro Gonzalez har vorte utestengde i to kampar, medan Payet har fått ei straff på ein kamp. Samtidig er det klart at Nice blir trekt to poeng.

Disiplinærkomiteen til den franske ligaen har vedteke at kampen skal spelast på nøytral bane utan publikum. Det er ikkje avgjort kvar og når kampen skal spelast.

(©NPK)