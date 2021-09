Krisemøte i Tyrkia: Günes lever farleg før Noreg-kampen

sport

Bakgrunnen er svake resultat over fleire månader. Det starta med tre strake tap i EM og kulminerte med 1-6-nederlag borte mot Nederland i VM-kvalifiseringa tysdag. Etter stortapet har Günes fått knallhard kritikk.

Tyrkias største avis Hürriyet skriv at det torsdag formiddag går føre seg eit krisemøte, og at det er meir sannsynleg at Günes får sparken enn at han held fram i jobben.

Tyrkia møter Noreg i Istanbul 8. oktober. Det blir ein svært avgjerande kamp for begge lag. Gruppevinnaren får direkte VM-plass, medan toaren går inn i ein omspelsfase.

Nederland toppar puljen på betre målforskjell enn Noreg. Desse to laga er to poeng føre Tyrkia. Det står att fire kampar for alle lag i puljen.

(©NPK)