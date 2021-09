NRK satsar på nasjonale friidrettsstemne

sport

Norges Friidrettsforbund (NFIF) og NRK har signert ein avtale fram til utgangen av 2026, med opsjon på to år til for nasjonale friidrettsstemne. Dette omfattar konkurransar på bane og i hall, og dessutan terrengløp, gateløp, motbakke- og ultraløp, skriv NRK.

– Dette er gode nyheiter for alle som liker friidrett og betyr at eit stort publikum kan følgje oss i åra som kjem òg. Vi skal gi alt for å levere stolte stunder på TV, seier Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm i ein felles uttale.

Rettskjøpet skjer berre nokre månader etter at NRK mista dei fleste rettane til vintersport til Nent. No har kanalen rettar til å vise NM utandørs og innandørs, og dessutan nasjonale konkurransar. I tillegg har kanalen allereie rettane til VM, EM og Diamond League.

– NRK har i lang tid hatt desse rettane, og vi veit at publikum er glad i norsk friidrett. Med den utviklinga norsk friidrett har hatt dei siste åra, er det svært spennande å følgje dei på heimebane òg dette tiåret. Derfor var det naturleg å fornye avtalen, seier sportsredaktør i NRK Egil Sundvor til Kampanje.

NRK vil vise minst fem nasjonale friidrettsstemne årleg på TV, i tillegg til den nordiske innandørskampen.

På spørsmål om Sundvor trur friidrett blir like viktig for NRK som det vintersport har vore tidlegare, svarer han:

– Det meste av friidrett går utanom vintersesong, så det vil verken erstatte eller konkurrere med vinteridretten. Men vi ser at friidrett når breitt og har god oppslutning, særleg når dei store profilane våre deltek, anten det er NM, EM eller VM i friidrett. Og vi har nokre fantastiske representantar for norsk friidrett no, seier Sundvor.

