Sidarova vart tredje kvinne over 5 meter i stavsprang

Verdsrekordhaldar Jelena isenbajeva braut den magiske grensa for første gong i 2005. Ho kom seg over 5 meter fem gonger til og enda på 5,06 meter før ho la opp.

Amerikanske Sandi Morris har ved eit tilfelle komme seg over 5 meter blank. I tillegg har Morris' landskvinne Jennifer Suhr komme seg over 5 meter to gonger innandørs. Verdsrekorden hennar innandørs lyder 5,03.

Før stemnet på torsdag hadde russiske Sidorova, som konkurrerer som nøytral utøvar, 4,95 meter som personleg rekord. Ho vart verdsmeister i Doha i 2019 og tok sølv i OL i Tokyo tidlegare i sommar.

Spranget på torsdag sikra òg Sidorova sigeren i årets Diamond League.

