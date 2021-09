Tarjei Bø tilbake i trening: – Går rett veg

sport

Stryningen fekk både hjerneristing og skrubbsår over heile kroppen etter to krasj i det same rennet i tyske Wiesbaden. Falla kom av dårlege bindingar.

Bø sleit etterpå med det han sjølv omtalte som ein «kropp i litt vranglås». Men den siste veka har det vore framgang.

– Tarjei er i rørsle igjen. Det er betre og går rett veg, seier landslagssjef Per Arne Botnan til NTB.

33-åringen trong kvile og låg på sofaen då resten av skiskyttarlandslaget var på samling i austerrikske Obertilliach. Høgdetrening er særleg verdifullt i år føre vinterens OL i Beijing.

– Eit avbrekk på to veker er litt det, men Tarjei hadde eit bra drag før uhellet. Han toler nok eit par veker, men ikkje noko meir enn det. Det er ikkje kritisk, påpeikar Botnan.

Han er elles godt nøgd med tilstanden til landslaga.

– Statusen er veldig bra etter to gode høgdeopphald. Samlingane vart gjennomførte på ein god måte.

Neste veke er det NM i rulleskiskyting i Lillehammer. Deretter reiser landslagsløparane på nytt høgdeopphald i italienske Lavazè frå 4. oktober.

– Det er ein stad vi har brukt mykje og skal bruke som precamp før OL, fortel Botnan.

(©NPK)