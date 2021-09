Oliver Solberg får ny VM-sjanse

sport

For tredje gong skal Oliver Solberg måle hestekrefter mot den ypparste verdseliten i rally i ein fullspekka WRC-bil når verdsmeisterskapen skal avsluttast i Spania i midten av oktober.

19-åringen som fyller 20 om ei veke, sigra i asfaltdebuten sin i italienske Rally di Alba i juni. Vanskegrada blir auka betrakteleg når asfaltvegane i området rundt Salou, sørvest for Barcelona, skal erobrast i Rally Spania.

– Dette er kva eg jobbar for kvar dag, heile tida. Å få ei slik moglegheit er eit privilegium, og eg skal gjere alt i mi makt for å ta vare på ho. Atmosfæren, fartsprøvane og fansen i Catalonia er legendariske. Vi nærmar oss slutten for denne generasjonen WRC-bilar, og det vil bli veldig spesielt å få køyre ein slik i eitt av dei siste løpa nokosinne, seier Oliver Solberg.

Solberg, som har norsk far i Petter Solberg og svensk mor i Pernilla Walfridsson, køyrer på svensk lisens.

VM-runden i Spania blir avvikla 14.- til 17. oktober.

