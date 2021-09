Barcelona-spiss må opererast

sport

Den 30 år gamle dansken bad om å bli bytt ut i 2-1-sigeren til Barcelona over Getafe førre månad på grunn av smerter i kneet. Han mista dei etterfølgjande landskampane til Danmark.

No opplyser Barcelona at behandlinga dei siste dagane ikkje har gitt resultat, og at han må under kniven for å løyse problemet.

Barcelona vil komme med ei ny oppdatering når operasjonen er gjennomført.

Braithwaite skåra sju mål på 42 kampar for Barcelona førre sesong. Han starta årets sesong med to mål i opningskampen mot Real Sociedad.

