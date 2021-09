sport

Det opplyste klubben på eigen nettstad måndag.

– Vi er skuffa, men vi respekterer at det er ei personleg avgjerd for Sylvain, og vi ønskjer han alt godt, seier den daglege leiaren i klubben, Jarmo Kekäläinen.

– Vi var tvinga til å ta den avgjerda sidan han ikkje kunne gjere jobben sin, la han til.

Det er ei rekkje protokollar ein må innordne seg under i NHL, og ein av reglane er at ein må vere vaksinert for å reise rundt med laga.

NHL-sesongen byrjar 12. oktober.

