Tande klar for konkurransecomeback

sport

– Det blir veldig moro. Det er ein fin start å kunne gjere comeback heime i Noreg under COC-rennet i Midtstuen i helga. Eg gler meg til å sjå kva mine beste hopp held til. Det blir kult å konkurrere igjen, seier Tande i ei pressemelding.

Trenar Andreas Vilberg har følgt opp Tande gjennom opptreninga. Tande går for siger, fastslår han.

– Det har vore ein lang og tidkrevjande veg tilbake for Daniel etter det stygge fallet i Planica. Det er gledeleg at han no er klar for å konkurrere igjen i Midtstuen. Dette er ikkje ei gjennomkøyring, Daniel er med for å vinne hopprenn, slår trenar Andreas Vilberg fast.

Første renn på lenge

Det stygge fallet skjedde i ein prøveomgang i samband med verdscupavslutninga i Slovenia. Tande punkterte lunga, brekte kragebeinet og pådrog seg fire hjerneblødingar.

Måndag 23. august var han tilbake i hoppbakken og leverte dei første treningshoppa sine.

Konkurransen i helga blir den første med internasjonale hopparar til stades sidan Raw Air i mars 2020 då koronapandemien braut ut.

Uttaket

Kongsberg-hopparen Tande får med seg desse elleve norske hopparane til rennet i helga:

Anders Fannemel (Hornindal), Joacim Ødegård Bjøreng (Røykenhopp), Oscar P. Westerheim (Bækkelaget), Jo Rømme Mellingseter (Orkdal), Sølve Jokerud Strand (Vikersund), Eirik Leander Fystro (Leira), Benjamin Østvold (Lensbygda), Andreas Granerud Buskum (Lensbygda), Anders Ladehaug (Nordre Land), Fredrik Villumstad (Skimt), Bendik Jakobsen Heggli (Byåsen).

(©NPK)