Ekeland-dobbel sikra siger

Sandnes Ulf fekk ein kjempestart på kampen då Ingvald Sandvik Halgunset sende laget i leiinga etter berre ni minutt, men Filip Brattbakk sørgde for at laga var like langt då han utlikna til 1–1. 21-åringen har skåra fem mål i år. Sandnes Ulf fekk eit forsprang igjen då Ekeland sette inn 2–1 etter 28 minutts spel, og Jonas Brune Aune fann nettmaskene fem minutt seinare. Horenus Tadesse auka leiinga då han sette inn 4–1 etter 37 minutt. To minutt på overtid i første omgang reduserte Christian Eggen Rismark til 2–4 for Ranheim. Ved pause stod det 4–2 til Sandnes Ulf.

Sikker frå straffemerket

Sandnes Ulf rykte ytterlegare ifrå då Ekeland auka leiinga tre minutt etter sidebyte. Ranheim skåra 3–5 på straffe seks minutt seinare, og Ranheim reduserte til 4–5 ved Erik Tønne i dei siste ordinære minutta i kampen. Den endelege stillinga i oppgjeret vart 5–4.

Slik blir neste runde spelt

Sandnes Ulfs Espen Berger fekk sjå det gule kortet. For Ranheim fekk Simon Marklund, Mikkel Konradsen Ceide, Warren Kamanzi og Adrià Mateo López gult kort.

Jan Morten Tennøy var dommar på Øster Hus Arena.

18. september skal Sandnes Ulf møte Jerv, medan Ranheim møter Stjørdals-Blink. (©NTB)

