Gråtande Simone Biles: – FBI og turnforbundet lukka auga for overgrepa

sport

Biles er ein av mange amerikanske turnarar som vart utsette for seksuelle overgrep gjort av legen til turnforbundet Larry Nassar. Han er dømd til 360 års fengsel for brotsverka sine, men senatet gjennomfører høyringar for å granske FBIs rolle i saka.

FBI fekk tidlegare i år sviande kritikk i ein rapport utarbeidd av justisdepartementet, som konstaterte at «FBI lèt vere å behandle varsel om overgrep med det alvor saka fortente» etter at overgrepa først vart rapporterte til FBI-kontoret i Indianapolis i 2015. Minst 40 unge kvinner vart offer for overgrep etter at FBI fekk kjennskap til saka.

– Eg klandrar Larry Nassar og heile systemet som tillét og tolererte overgrepet hans, sa Biles og la til at USAs turnforbund og OL-komité «visste om overgrepa lenge før eg blei klar over at dei visste».

Ho har fire OL- og 19 VM-gull og blir av mange rekna som den beste kvinneturnaren i verda nokosinne. Ho var ein av fire turnarar som vitna onsdag.

