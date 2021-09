Helland blir fotballekspert på Viaplay

sport

Glimt tek imot ukrainske Zorja Luhansk på Aspmyra klokka 21 og Rennes med Birger Meling møter stjernegalleriet til Tottenham 18.45. Viasat-sendinga startar klokka 18.

– Å bli fotballekspert for Viaplay synest eg er ei veldig spennande moglegheit, så då høvet baud seg så var eg ikkje i tvil om at dette var noko eg ville. Moglegheita til å få bruke fleire verkemiddel til å sjå og utvikle forståinga for spelet er spennande, og eg trur at det å få jobbe med fotball frå denne sida av kameraet òg kan bidra til at eg sjølv blir ein betre fotballspelar, seier Helland til Nettavisen.

Helland har gjennom heile fotballkarrieren sin i Hødd, Rosenborg og LSK vore svært fritalande og tort å seie kva han meiner.

– Eg kjenner eg har eit godt blikk for spelet, eg forstår veldig mykje fotball. Og så tør eg å seie ting. Eg tør å stå for meiningar, og eg tør å seie det eg ser og meiner, og så får folk vere usamde med meg om dei er det.

