Landslagskvinnene i USA blir tilbydde lik lønn som herrane

sport

– USSF trur definitivt at den beste vegen framover for alle involverte og for framtida i amerikansk idrett, er ein felles lønnsstruktur for begge seniorlandslaga, seier det amerikanske fotballforbundet (USSF) i ei fråsegn.

Forbundet ønskjer òg at dei to spelarforeiningane i landet saman med USSF skal jobbe for at spelarane får like mykje i premiepengar frå VM.

Dei kvinnelege landslagsspelarane saksøkte i mars 2019 USSF med påstand om at dei ikkje fekk rettvise lønnsvilkår samanlikna med landslaget for menn. Kvinnene er regjerande verdsmeistrar, medan mennene ikkje greidde å kvalifisere seg til førre VM.

Kvinnene kravde 66 millionar dollar (585 millionar kroner) i erstatning, men lønnskravet vart i mai avvist av ein føderal dommar. Dommaren godtok samstundes at den delen av søksmålet som omfatta arbeidsvilkår skulle opp til rettsleg behandling, men her vart det inngått forlik i desember i fjor.

(©NPK)