Mjelde på veg tilbake – trente med lagvenninnene torsdag

Det fortel 31-åringen i eit intervju med NRK. Chelsea-proffen har vore ute sidan ho skadde kneet i ligacupfinalen i mars.

– Eg held på med rehabiliteringa, og den siste månaden har det losna veldig. Men eg veit ikkje heilt når eg kan spele for Chelsea igjen, seier Mjelde.

Torsdagen vart likevel ein liten merkedag for henne.

– Eg har hatt ein veldig fin dag i dag. Eg trente med jentene igjen for første gong, smiler bergensaren.

Mjelde vart operert 17. mars, og ho er greitt i rute med tanke på eit comeback.

– Eg fekk beskjed om at det ville ta minst seks månader, og i morgon er det seks månader sidan skaden (operasjonen). Eg føler at eg er i rute, og eg byrjar å bli klar for å trene med kontakt.

