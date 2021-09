Slik skal norsk idrett jobbe med menneskerettar: – Det vil bli lagt merke til

sport

Torsdag presenterte Norges idrettsforbund arbeidet sitt for ein ny internasjonal strategi som skal hjelpe tillitsvalde og andre i norsk idrett når det gjeld spørsmål rundt menneskerettar.

– Idretten er i ein unik posisjon til å fremje positive verdiar og skape endring, sa idrettspresident Kjøll.

Bård Glad Pedersen har vore leiar av utvalet. Han presenterte ei tilråding til strategi og rettleiar som skal vedtakast på idrettstinget 16. og 17. oktober.

Pedersen ønskte å trekkje fram tre ting som er foreslått for å styrkje norsk idretts internasjonale arbeid:

* Ta på seg eigne forpliktingar og jobbe for at også internasjonal idrett skal ta på seg tydelegare forpliktingar.

* Tydelege kriterium for tildeling av idrettsarrangement.

* Leiarane i norsk idrett har ansvaret for å leie det internasjonale arbeidd.

Trur meir på å delta

I februar startar vinter-OL i Beijing. Der ønskjer Kjøll at dei utøvarane som ønskjer å ytre si meining, skal få gjere det. Kina blir skulda for brot på fleire menneskerettar, mellom anna grove overgrep mot uigurane i Xinjiang. Det har styresmaktene tilbakevist.

Likevel er ikkje boikott eit tema for NIF.

– Gjennom å delta, at utøvarar ytrar seg, at idrettsorganisasjonar som oss får det fokuset, blir dette lagt merke til i internasjonal samanheng og ikkje minst i Kina. Det kan ein oppnå effekt av. Ein må setje dagsordenen og ikkje la dette passere i stille, seier Kjøll til NTB.

– Kvifor er det ikkje aktuelt for Noreg å gå i bresjen?

– Det er nettopp det som er sagt i dokumentet. Skal vi delta i ein boikott, handlar det om at ein må gjere det i ein større samanheng. Det er eit val vi tek. Vi trur meir på å delta, og å ha dialog og gjere tydeleg det vi tek avstand frå framfor å boikotte, svarer Kjøll.

I utvalet er synet på boikott det same som hos NIF:

– Synet til utvalet er at vurderinga om boikott er primært aktuelt når det er med i ein brei internasjonal boikott på tvers av samfunnssektorar, sa Pedersen då han presenterte tilrådingane.

Tek avstand

Tidlegare har skiprofilane Johannes Høsflot Klæbo og Erik Valnes uttalt at dei har sakna større engasjement frå idrettsleiinga. Det fekk dei torsdag, meiner Kjøll.

– NIF og norsk idrett tek avstand frå alle brot på menneskerettar, anten dei blir gjorde i Kina, Russland, Kviterussland, Qatar eller andre stader, slo ho fast.

– For norsk idrett med verdiane vi står og kjempar for nasjonalt og internasjonalt, er det krevjande og utfordrande at land som systematisk brytar grunnleggjande menneskerettar, får arrangere store internasjonale idrettsmeisterskapar og sole seg i glansen av store idrettsprestasjonar – såkalla sportsvasking, sa Kjøll.

(©NPK)