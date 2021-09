Tidlegare kvinnesjef åtvarar mot boikott av afghansk herrecricket

sport

Tuba Sangar flykta frå Afghanistan like etter at Taliban tok makta i landet. Den tidlegare landslagssjefen åtvarar mot at sportssanksjonar vil skade grasrota, også for kvinner og jenter.

– Det er ingen god idé å boikotte herrelaget. Dei har gjort mykje for Afghanistan, dei har vist verda Afghanistan på ein positiv måte, seier Sangar til nyheitsbyrået AFP.

– Om vi ikkje har eit herrelag, vil det ikkje vere noko håp for cricket, seier ho.

Leiarar i det australske cricketforbundet har trua med å avlyse ein historisk testkamp mellom dei to landa i november. Trusselen kom etter at ein høgtståande tenesteperson i Taliban sa på TV at «det ikkje er nødvendig» for kvinner å spele.

Det afghanske cricketforbundet (ACB) bad sist veke Australia om ikkje å straffe herrelaget i landet og grunngav det med at dei er«utan makt til å endre kultur- og religionsmiljøet i Afghanistan.»

Håp

Ultrakonservative Taliban har lova å respektere kvinnerettar innanfor grensene for si tolking av islam, men det er framleis uvisst om kvinner i Afghanistan kan halde fram med å utøve profesjonane sine.

I den første perioden Taliban styrte Afghanistan, mellom 1996 og 2001, vart dei fleste former for underhaldning, inkludert mange idrettar, forbydde. Stadion vart brukte til offentlege avrettingar, og kvinner fekk totalforbod for å drive idrett.

Denne gongen har Taliban vist at dei ikkje har nokon problem med menn som spelar cricket, mellom anna ved å arrangere ein kamp i hovudstaden Kabul kort tid etter at dei utanlandske styrkane trekte seg ut.

Leiaren for ACB, Azizullah Fazli, har i eit radiointervju sagt at han har håp om at også kvinner skal få spele. Han fortalde at 25 av landslagsspelarane framleis er i Afghanistan, medan BBC tidlegare i september skreiv at enkelte av spelarane har gått i skjul for Taliban.

Populært

Cricket har vorte umåteleg populært i Afghanistan dei siste tiåra, særleg på grunn av dei cricketgale naboane deira i Pakistan. Herrelandslaget i landet er per dags dato rangert blant topp ti i verda både i éindagskampar og i Twenty20-kampar.

Maktovertakinga til Taliban har sett spørsmålsteikn ved Afghanistan si deltaking i internasjonale testkampar. Etter reglane til det internasjonale cricketforbundet må dei nasjonale forbunda ha eit aktivt kvinnelag for å kunne spele testkampar.

Sangar seier til AFP at overtakinga til Taliban har «drepe alt håp» om at kvinnelege cricketspelarar endeleg skal få spele internasjonalt.

– Frå 2014 til no har vi ikkje hatt moglegheita til å spele internasjonalt, men det har vore håp. Alle prøvde det dei kunne for å få det til, seier ho.

– Somme av jentene er veldig talentfulle, og dei håpar at dei ein dag kan ha flagget over skuldrene og vise verda at afghanske kvinner kan spele cricket.

(©NPK)