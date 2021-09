USAs landslagskvinner: – Lønnstilbod er eit PR-stunt

sport

Onsdag uttalte USAs fotballforbund (USSF) at det i framtida skal vere like lønnsvilkår for begge seniorlandslaga. Den noverande arbeidsavtalen til kvinnene går ut ved utgangen av 2021, medan herrane har arbeidd etter ein avtale som eigentleg gjekk ut i 2018, ifølgje Reuters.

«USSFs PR-stunt og forhandlingar gjennom media tar oss ikkje noko nærare ein rettvis avtale», skriv spelarorganisasjonen på Twitter.

«Vi vil derimot forhandle i god tru for å oppnå lik lønn og dei tryggaste arbeidsforholda. Forslaget som USSF nyleg fremja for oss, innfrir ikkje», legg USWNTPA til.

Dei kvinnelege landslagsspelarane saksøkte i mars 2019 USSF med påstand om at dei ikkje fekk rettvise lønnsvilkår samanlikna med landslaget for menn, men lønnskravet på 66 millionar dollar vart i mai avvist av ein føderal dommar.

Kvinnene er regjerande verdsmeistrar og tok bronse i OL i Tokyo, medan mennene ikkje greidde å kvalifisere seg til VM i 2018.

