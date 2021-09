IOC-sjefen varslar strengt vinter-OL

sport

I eit ope brev til komiteen «Olympic Movement» forklarer Bach at vinter-OL, til liks med Tokyo-OL, vil ha eit sett med reglar og retningslinjer utøvarar, støtteapparat, journalistar og andre involverte må stelle seg til. Desse vil vere klare i oktober.

«Eg er glad for å kunngjere at vinter-OL i Beijing i 2022 også vil ha eit vaksinasjonsprogram, noko som fungerte veldig effektivt i Tokyo», skriv Bach.

Før OL i Tokyo inngjekk IOC ein avtale med Biontech og Pfizer. Det gjorde det mogleg å gi eit tilbod til utøvarar og støtteapparat som ikkje allereie var vaksinerte. Olympiatoppen tok imot og melde at dei hadde behov for vaksinar til omkring 250 personar. Somme norske medium takka òg ja til vaksinar frå IOC.

Mange land har komme langt i vaksinasjonsprogrammet sitt, men i eit OL kjem det utøvarar frå alle verdshjørne. Mange land er ikkje i nærleiken av å vere fullvaksinerte.

«Det betyr at vi igjen vil gjere vaksinar tilgjengeleg for olympiske deltakarar før Beijing-leikane», legg Bach til.

Han ber samtidig dei olympiske komiteane i alle land som treng vaksinar, om å informere IOC. Bach understrekar at strenge koronareglar må til for å sikre helsa og tryggleiken for OL-deltakarane i den kinesiske hovudstaden.

(©NPK)