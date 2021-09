Landslagssjef Sjögren forlengjer til etter VM

sport

Kontraktsforlenginga vart stadfesta av Norges Fotballforbund fredag.

Dagen før starta landslaget VM-kvalifiseringa med 10-0-siger over Armenia. Neste år er det EM. Sjögren og Jacobson hadde opphavleg avtale til etter europameisterskapet.

– For det første var det nødvendig å sjå desse to meisterskapane i samanheng. Martin (Sjögren) har kontrakt til etter EM, og når vi kjem til EM, så er det to rundar igjen av VM-kvaliken i etterkant av meisterskapen. Vi ser desse i samanheng, slik at det er same landslagssjef som går inn i ein meisterskap, som også fullfører VM-kvaliken, seier toppfotballsjef Lise Klaveness i Norges Fotballforbund til NRK.

