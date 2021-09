Svensk landslagslege bekymra for utbrente utøvarar: – Det er ein tausheitskultur

sport

– Det er den største utfordringa vår i uthaldsidrettane no. Spesielt blant jenter. Det er òg gutar som har støtt på problemet, men vi ser at det er meir vanleg hos jenter. Dessverre har vi ikkje noko godt svar på kvifor det er sånn, seier Per «Pliggen» Andersson, lege for det svenske langrennslandslaget og for Sveriges olympiske komité (SOK), til nyheitsbyrået TT.

Andersson peikar på to allereie kjende tilfelle.

* Ingvild Flugstad Østberg fekk første gong startnekt før opningshelga på Beitostølen i 2019 fordi ho ikkje oppfylte helsekravet til landslaget. Ho konkurrerte heller ikkje sist sesong, og denne sommaren har ho stått over rulleskikonkurransar og ei høgdesamling i Italia.

* Frida Karlsson, som i midten av august kutta i treninga fordi ho hadde kjent seg overbelasta og sliten. Torsdag opplyste Andersson at Karlsson igjen trappar opp treninga. Den svenske stjerna måtte allereie i desember 2019 ta pause fordi ho ikkje oppfylte helsekravet til landslaget.

Andre idrettsleiarar TT har snakka med, stadfestar at problemet er utbreidd, og at mørketala kan vere store.

– Tausheitskultur

Ifølgje Andersson er det idrettsutøvarar som trenar på grensa av kva kroppen kan handtere, samtidig som dei av ulike årsaker ikkje et nok og er uforsiktige med restitusjonen, som får utfordringar. Resultatet er at forma fell.

– Det er ein tausheitskultur rundt problematikken som er øydeleggjande. Dette er svært vanskelege samtalar med personar som er i fare for å, eller som allereie har, kryssa grensa. Det er viktig å finne det grunnleggjande problemet om ein skal inn i denne diskusjonen, seier han.

Andersson har nokre klare råd til trenarar i uthaldsidrettar:

– Kvar auke i treningsdosane betyr ein auka risiko for at dette vil skje, og då må ein vere ekstra observant. I planlegginga må det òg vere rom for at den enkelte kan bli sjuk eller skadd. Tolmod er viktig, seier legen.

– Det handlar ikkje berre om medisin, men også ernæringsfysiologi, åtferdsmedvit, trening og fysiologi, seier han.

– Frå tidleg alder

Mor og manager, til Frida Karlsson, tidlegare landslagsløpar Mia Karlsson, har tru på at det er mogleg å løyse problemet.

– Det handlar om å avdramatisere og å gi rett informasjon. Her er det viktig frå tidleg alder å gå gjennom trekanten med trening, eting og soving, seier ho til TT.

Ho fortel at dei etter kvar treningsøkt heime i Sollefteå, der Frida Karlsson og landslagskollega Ebba Andersson har vakse opp, har «fika-pausar».

– Vi gjer det ikkje berre fordi det er koseleg, men for å lære dei unge at når du har trena, fyller du opp igjen etterpå, seier Karlsson.

Pessimistisk Bjørgen

Langrennslegenda Marit Bjørgen er derimot skeptisk til at det skal vere mogleg å finne noka generell løysing på problemet.

– Det er ei utfordring i toppidrett. Eg trur ikkje vi kjem til å bli kvitt dette heilt. Det er noko vi må leve med, seier Bjørgen, som har dette rådet til unge talent:

– Her er det viktig å vere tolmodig og verkeleg lytte til kroppen.

(©NPK)