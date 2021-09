Australiar blir første utanlandske dommar i Premier League

sport

Det vart klart då den engelske toppdivisjonen måndag la fram dommarlista for kommande helgs ligarunde.

Gillett flytta til England i 2019 for å dømme i kampar i divisjonar under Premier League. Før det hadde han vore dommar i den australske A-ligaen i ni sesongar. Dei to siste åra har han vore hyppig brukt som VAR-dommar i PL.

Laurdag får 34-åringen med seg engelskmennene Lee Betts og Constantine Hatzidakis som assistentar, medan Martin Atkinson blir fjerdedommar på Vicarage Road. Craig Pawson er tildelt oppgåva som VAR-ansvarlege.

(©NPK)