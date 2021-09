Daniel Hoelgaard legg opp

sport

Det opplyser Uno-X-laget via Twitter. Hoelgaard har sykla for det norske laget dei siste to åra etter å ha vore fire sesongar i franske Groupama-FDJ.

– Ein flott fyr har valt å bevege seg utanfor dei profesjonelle sykkelstiane etter 2021-sesongen. Vi ønskjer deg lykke til på reisa, Daniel Hoelgaard. Takk for bidraga til laget og gratulerer med ein flott karriere, skriv Uno-X.

Hoelgaard har slite med sjukdom og skader dei siste sesongane. Han opplyser til VG at han skal ta fagbrev som tømrar og satse på ein karriere innan byggjebransjen.

– Eg har mista mykje grunnlag fysisk, og med kone og to barn heime har eg funne ut at det vil koste meir enn det smaker å komme tilbake til nivået eg ønskjer å ha som proffsyklist, seier rogalendingen.

Hoelgaard vart norsk juniormeister i 2010, og han har seinare mellom anna vunne poengtrøya i Tour de Bretagne to gonger og sykla i Grand Tour-rittet Vuelta a España.

