Ifølgje tiltalen skjedde dei første overgrepa mot ei jente over fleire månader for ti år sidan. Nokre år seinare skal han ha forgripe seg på ei jente han var fotballtrenar for og hatt omsorgsansvar for, ifølgje Fædrelandsvennen.

Forsvararen til mannen, Bernt Christian Birkeland, ønskjer ikkje å kommentere saka. Heller ikkje statsadvokat Leif Aleksandersen vil kommentere tiltalen.

Det er sett av tre dagar til saka som startar i Agder tingrett 26. november.

