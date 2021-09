Skadeplaga Henrik Ingebrigtsen vil setje nye rekordar: – Jakob legg lista

sport

– Det er alltid moglegheiter. Det er derfor eg gjer denne treninga, fordi eg har trua.

NTB trefte eldste blad løpande Ingebrigtsen-bror like etter at han hadde sett veslebror Jakob ta endå eit gull i NM-samanheng i Kristiansand tidlegare i september. Denne gongen var den skadeplaga storebroren berre tilskodar.

– Det er litt spesielt. Eg gjorde det i 2017 òg, då var eg i litt tilsvarande situasjon. Det er jo ikkje gøy, men eg ser kva eg går glipp av og kva nivå eg må vere på for å ta gull igjen, seier han.

Henrik Ingebrigtsen vart i juni operert på eit sjukehus i Sveits. Han braut ein 5000 meter i Firenze tidlegare same månad med store smerter, og MR-bilete viste at venstre hamstring var nesten heilt riven av.

– Går så bra det kan

Han gjekk dermed glipp av OL i Tokyo og resten av sesongen. No er han midt i opptreninga. Då NTB prata med han under NM hadde han tidlegare på dagen gjennomført to økter på eit treningssenter i Kristiansand. Morgonøkta gjekk i bassenget, medan ettermiddagsøkta fann stad på ei ellipsemaskin.

– Det går så bra som det kan, men ikkje så fort som eg vil at det skal. Eg har fått gjort det eg skal av trening, men har ikkje byrja å jogge enno. I løpet av ein månad har eg nok komme meg tilbake til å trene ein del løping, om enn ikkje heilt normalt.

Han seier at den første perioden med løping er som ei kneik som må forserast.

– Frå første joggeøkt går det ein fem–seks veker før det på ein måte byrjar å flyte ganske greitt igjen. Derfrå treng eg to månader før eg er i relativt god form.

– Eg må vere litt varsam med å auke farten for fort. I operasjonsområdet er det vev som skal gå seg til, men vi satsar på at når vi bikkar jul, bør eg kunne gjere nesten normal trening.

Trur på gode tider

Dersom treninga går som Ingebrigtsen håpar, har han god tru på at han endå ein gong skal kunne levere gode tider på tartandekket.

– Det er vanskeleg å seie. Om kroppen fungerer vil eg «perse» på 5000 meter og komme meg ned mot 13 blank, seier han på spørsmål om kva målet neste sesong blir.

Veslebror Jakob har noregsrekorden på øvinga med tida 12.48,45. Bak han er det derimot god plass. Marius Bakken, som lenge hadde noregsrekorden, er nest best gjennom tidene med 13.06,39. Henrik Ingebrigtsen er med sine 13.15,38 5.-mann på lista, også bak Filip Ingebrigtsen og Sindre Buraas.

Og Henrik Ingebrigtsen ser altså heller ikkje bort frå at han kan kjempe om medalje. Han seier at prestasjonane til broren Jakob gjer at han veit kva som er mogleg.

– Jakob legg lista, og eg veit kva eg må gjere på trening.

