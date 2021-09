Noreg utan Oftedal og Mørk til Slovenia-kampar – Aune klarert for spel

sport

– På grunn av totalbelastning og rehabilitering har nokre av spelarane fått fri frå denne samlinga. Det gjeld Stine Bredal Oftedal, Sanna Solberg-Isaksen, Kari Brattset Dale, Nora Mørk og Vilde Mortensen Ingstad, seier landslagstrenaren.

Noreg tek imot Slovenia i Nadderudhallen 7. oktober og møter same lag i Ljubljana 10. oktober.

– Vi gler oss stort til å spele heime i Noreg, denne gongen framfor dei trufaste supporterane våre i Nadderud Arena, seier landslagssjef Thorir Hergeirsson.

Som regjerande europameister frå 2020 slepp Noreg å spele kvalifisering til meisterskapen i 2022. I staden spelar dei Euro Cup mot arrangørlanda Slovenia, Montenegro og Nord-Makedonia.

Grønt lys for Aune

Gledeleg nytt er det at Malin Aune, som ikkje bestod den medisinske testen då ho skulle debutere for den nye klubben sin CSM Bucuresti, er med i troppen. Ho har vore gjennom ei rekkje hjarteundersøkingar, melder VG.

– Legane har ønskt å vite at eg er hundre prosent klar for å spele handball. Måndag vart det klart at alle papir er på plass. No er eg berre veldig glad for at det har ordna seg, seier Aune til avisa.

Ho ønskjer ikkje å gå nærare inn på kvifor ho måtte testast, men understrekar at det er trygt for henne å spele.

Hergeirsson har valt å kalle inn mange spelarar til samlinga og til ulike delar av ho. Slik ser troppen ut:

4.–10. oktober:

Rikke Granlund (Chambray Touraine), Moa Högdahl (Viborg), Camilla Herrem (Sola), Marta Tomac (Vipers), Vilde Ingeborg Johansen (Herning-Ikast), Malin Aune (Bucuresti).

4.–7. oktober:

Silje Solberg (Györ), Katrine Lunde (Vipers), Henny Reistad (Esbjerg), Emilie Hegh Arntzen (Bucuresti), Veronica Kristiansen (Györ), Marit Malm Frafjord (Esbjerg), Stine Ruscetta Skogrand (Herning-Ikast), Marit Røsberg Jacobsen (Esbjerg), Kristine Breistøl (Esbjerg), Vilde Kaurin Jonassen (Vipers).

7.–10. oktober:

Andrea Austmo Pedersen (Vipers), Ingvild Bakkerud (Herning-Ikast), Ragnhild Valle Dahl (Vipers), Tonje Enkerud (Viborg), Karine Emilie Dahlum (Vipers), Maren Aardahl (Odense), Sunniva A. Næss Andersen (Vipers), Tuva Ulsaker Høve (Vipers).

