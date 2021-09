Truleg ingen Tiger Woods å sjå under Ryder Cup

sport

Den amerikanske kapteinen Steve Stricker sa under ein pressekonferanse måndag at ein neppe vil sjå Woods under kampen mot Viktor Hovland og resten av det europeiske laget på Whistling Straits-banen utanfor Sheboygan i Wisconsin.

Woods har spelt åtte Ryder Cup. Han var sist med då USA tapte for Europa i 2018. I februar køyrde derimot golfstjerna av vegen i California under høg fart og pådrog seg omfattande skadar. Han er for tida framleis under rehabilitering.

– Det skjer truleg ikkje, svarte Stricker på spørsmål om Woods ville dukke opp under turneringa.

– Eg har han ofte på øyret og eg har snakka med han relativt ofte. Han er ein del av vårt Ryder Cup-lag. Han er ein del av det vi gjer, sa Stricker.

– Eg veit at nokre av spelarane har vore og helsa på han, men eg trur at det ikkje vil vere bra for han å vere her reint fysisk med tanke på kvar han er i rebahliteringa. Han blir betre og betre, og han er fullt fokusert på å komme tilbake for å spele igjen. Vi skal ikkje vere i vegen for han, for vi vil alle sjå han tilbake på banen, sa USA-kapteinen.

(©NPK)