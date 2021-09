Chris Anker Sørensen skal hyllast i minneritt

sport

Sørensen mista livet i ei trafikkulykke i Belgia laurdag. Hammel Cykle Klub arrangerer ein tur gjennom heimbyen til den tidlegare toppsyklisten.

– Chris har vore synonymt med Hammel Cykle Klub. Når ein seier at ein er derfrå, seier alle: «Er det ikkje der «Oksen frå Hammel» er frå?", seier formannen til klubben, Lars Toft Pedersen.

Han opplyser at interessa for å delta har vore stor. Laurdag klokka 10 startar rittet.

Sørensen var i Belgia på jobb for dansk TV 2 for å dekkje VM i landevegssykling. Ulukka på laurdag skjedde då han sykla ein treningstur. Han vart påkøyrd av ein varebil idet han skulle over vegen i eit kryss.

Sørensen la opp som proffsyklist etter 2018-sesongen. Han køyrde i alt tolv Grand Tour-ritt, blant dei Tour de France fem gonger.

(©NPK)