Cupbombe: Kristiansund rauk for Oslo-laget KFUM

Remi-André Svindland sende vertane opp til 1–0 etter eit kvarter med eit overraskande skot frå like utanfor 16-meteren. Men det var ikkje lenge ein fekk suge på den karamellen. Kort etter utlikna gjestene då eit skot frå Torgil Gjertsen skifta retning i ein KFUM-forsvarar og hamna i mål.

Fem minutt etter kvilen sende Alagie Sanyang Oslo-laget i føringa frå straffemerket. Bilal Njie auka til 3–1 etter 67 minutt og sørgde for at vegen tilbake vart lang for gjestene.

KBK sende alle mann i angrep. Det gav heimelaga fleire kontringsmoglegheiter, men kampen ebba ut i 3–1.

Lillestrøm må ut i ekstraomgangar mot Grorud. LSK kom under for 1-2, men redda 2–2 i det 89. minuttet.

Fjerde runde i cupen blir først spelt i mars.

