Klæbo nominert til influensarpris

Vixen Awards er ei prisutdeling for influensarar. Totalt kom det inn 30.000 nominasjonar. I klassen trening og helse er det til saman 15 semifinalistar, og totalt er det 14 kategoriar. Vixen Awards feirar tiårsjubileum i 2021. Vinnarane blir presenterte i Gamle Logen i Oslo 22. oktober.

Klæbo skriv i ein e-post til NTB at det er morosamt å bli nominert i klassen for trening og helse.

– Men konkurransen er tøff, så vi får sjå kor det endar. Berre det å vere nominert er jo gøy. Eg set stor pris på å bli nominert. Det tyder vel også på at eg når fram i dei yngre målgruppene då bruken av ulike sosiale medium er størst blant dei på min eigen alder. Eg er jo ikkje så gammal …

Langrennsløparen har vore aktiv i sosiale medium heilt frå han slo igjennom nasjonalt og internasjonalt som pur ung tenåring.

– Eg har jo endra litt på aktiviteten min i sosiale medium. No gjer eg det som passar her og no, og eg er nok ikkje like planmessig med sendingar på same dag som tidlegare. Men eg er framleis aktiv i sosiale medium og kjem også til å vere det i tida framover. Om eg er flink nok til å få ein pris for aktiviteten min på SoMe, er ein heilt annan sak. Men eg set pris på nominasjonen, skriv Klæbo.

