Ronaldo forbi Messi på rikingliste

Det amerikanske finansmagasinet Forbes lagar kvart år ei topp-ti-liste over dei mest gasjerte spelarane i fotballen. Superovergangane til Ronaldo og Messi gir endringar i toppen.

Ifølgje Forbes tener Ronaldo 125 millionar dollar (1,08 milliardar kroner) i året etter skiftet frå Juventus til Manchester United. Han tek tetposisjonen sjølv om han gjekk med på eit markant lønnskutt før England-comebacket. 44 prosent av summen utgjer andre inntekter enn spelarlønn.

Messi er oppført med høgare lønn, men har mindre sponsorutbetalingar enn Ronaldo. Totalt meiner Forbes at han no har ei årsinntekt på 110 millionar dollar (953 millionar kroner).

Argentinaren ville framleis toppa rangeringa om han kunne spelt vidare i Barcelona og håva inn like mykje som før. Den spanske storklubben greidde ikkje lenger å halde på Messi av økonomiske årsaker. I august vart han Paris Saint-Germain-spelar for dei neste to sesongane.

Neymar er den tredje best betalte fotballspelaren i verda. Den brasilianske PSG-stjerna er lista til å tene 95 millionar dollar i året. Det svarer til 823 millionar kroner.

Dette er resten av topp ti (i norske kroner):

4) Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain (373 millionar)

5) Mohamed Salah, Liverpool (355 millionar)

6) Robert Lewandowski, Bayern München (303 millionar)

7) Andreas Iniesta, Vissel Kobe (303 millionar)

8) Paul Pogba, Manchester United (295 millionar)

9) Gareth Bale, Real Madrid (277 millionar)

10) Eden Hazard, Real Madrid (251 millionar).

