Godt nytt for kvinnelandslaget: Uefa doblar premiepengane i EM

sport

16 millionar euro svarer til 161 millionar kroner. Det europeiske fotballforbundet (Uefa) opplyser i ei pressemelding at eksekutivkomiteen til forbundet møttest onsdag og vart samd om auken.

I Nederland i 2017 vart åtte millionar euro fordelte på deltakarlanda.

Alle dei 16 landa i EM i England neste år får ein garantisum som vil auke etter kor langt ein kjem i turneringa. Det er ikkje bestemt korleis den modellen blir sjåande ut.

Framleis er det langt opp til herrane. Dei 24 laga i EM i sommar fekk nesten 100 millionar kroner berre for å delta. Den totale potten var på over 3,5 milliardar kroner. EM-vinnar Italia tente 100 millionar kroner for å vinne finalen.

For første gong kjem klubbane til EM-spelarane til å bli kompensert for å sleppe spelarane sine. Den totale erstatninga til klubbane blir på omkring 45 millionar kroner.

Noreg kvalifiserte seg til 2022-sluttspelet i fjor haust.

(©NPK)