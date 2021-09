Klæbo friskmeld og klar for løpsduell mot Tønseth

sport

Der møter han mellom anna Didrik Tønseth og Sindre Bjørnestad Skar til duell, skriv Adresseavisen. Tønseth har løyperekorden i den fem kilometer lange løypa i bymarka i Trondheim, som har ei stigning på 207 høgdemeter.

Måndag opplyste far og manageren til langrennsløparen Haakon Klæbo til TV 2 at sonen hadde slite med magevonde i dagane i førevegen, og at han derfor heldt seg i ro.

– Eg har vorte frisk raskare enn det eg forventa. Eg har hatt nokre dagar der eg ikkje har kjent meg heilt pigg og med magesmerter. Dei siste dagane har vore betre, og eg har komme i gang med treninga igjen. Derfor sleng eg meg med på Bråtesten, seier Johannes Høsflot Klæbo til Adressa.

(©NPK)