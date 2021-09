Slik blir Ryder Cup spelt : – Passar Viktor bra

sport

Der ein i dei fleste golfturneringar på profesjonelt nivå spelar fire rundar av 18 hol, og spelaren som bruker færrast slag i turneringa vinn, er det eit heilt anna format i den prestisjetunge turneringa mellom USA og Europa.

Ryder Cup blir spelt over tre dagar. Begge dei to første dagane, fredag og laurdag, blir det spelt foursome og fourball. I begge dei to spelevariantane går spelarane i par og konkurrer mot eit par frå det andre laget. Begge dagane er det fire duellar i både foursome og fourball.

På foursome slår dei to lagkameratane annakvart slag på ballen. På fourball spelar dei to makkerane med kvar sin ball, og det beste resultatet på kvart hol blir teljande. Ein tel ikkje talet på slag gjennom runden, men makkerpar som vinn flest hol vinn duellen, såkalla matchplay.

Turneringa blir avslutta søndag, med singlekampar der ein og ein spelar møter kvarandre i duell. Også her handlar det om å vinne flest hol.

Totalt blir 28 kampar spelt, og vinnaren av Ryder Cup er det laget som vinn flest kampar i helga.

– Godt rusta

Viaplay-kommentator Joakim Mikkelsen, som sjølv var ein lovande golfspelar, trur formatet passar Hovland godt.

– Han har vunne US Amateur, som er det største du kan gjere i matchplay. Eg trur det passar han bra. Han har ein aggressiv spelestil og er flink til å omstille seg, så han er godt rusta, seier han til NTB.

– Han har spelt mykje foursome medan han var på landslaget i Noreg som amatør, og han kjenner nok speleformatet betre enn somme andre, seier Mikkelsen, men legg samtidig til:

– Men han er «rookie» då.

McIlroy?

Til Ryder Cup kjem kvart lag med tolv spelarar, medan berre åtte skal til verks i kvar av dei fire første rundane. Mikkelsen trur likevel det blir ei travel helg for den norske stjerna.

– Eg trur han skal spele dårleg innleiingsvis om han ikkje skal spele alt. Eg er trygg på at han skal starte, seier han, som trur den tidlegare verdseinaren Rory McIlroy kan bli Hovlands partnar.

– Han har vore snakka om som ein draumemakker. Det er ein del ting som har peika mot det, medan Viktor sjølv har sagt at Paul Casey kunne vore ein god makker. Begge dei to passar personlegdomen og spelestilen til Hovland.

Heimefordel

Ryder Cup, som første gong vart arrangert i 1927, blir i utgangspunktet spelt annakvart år og annankvar gong i Europa og USA. Koronapandemien har derimot ført til at det i år er tre år sidan sist turneringa vart arrangert og at turneringa i år i Whistling Straits i Wisconsin vil gå nærast utan europeiske fans.

– Folk reiser normalt til Ryder Cup same kvar det er. Ein har alltid ein heimefordel, men normalt har ein nokon som jamnar det ut. Gjerne dei som er litt ivrige og nesten klarer å nulle det ut, seier Mikkelsen.

USA har 26 sigrar og Europa 14 sigrar, medan to oppgjer har enda uavgjort. På 2000-talet har Europa vunne sju av ni turneringar. Det sjølv om dei amerikanske spelarane er vesentleg betre rangert.

– Det blir spennande å sjå om Europa endå ein gong kan overkomme eit styrkeforhold som er i grov ubalanse, seier Mikkelsen, som meiner europearane har verka meir som eit lag.

– Her har amerikanarane hatt ein del å gå på, seier han.

