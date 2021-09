Svenskane får igjen fylle tribunane

sport

– No tek vi endeleg det neste steget. Alle arrangørar av alle type arrangement kan no planleggje for å opne opp frå og med 29. september. Det vil ikkje vere nokon deltakaravgrensingar, sa kultur- og idrettsminister Amanda Lind på ein pressekonferanse onsdag.

Allereie for to veker sidan opplyste regjeringa at publikumstaket skulle fjernast, men det var usikkert om dette òg skulle gjelde dei største arenaene. Det har dei altså no bestemt at det skal, noko som mellom anna betyr at 50.000 svenskar får sjå fotballherrane sine møte Kosovo og Hellas i VM-kvalifiseringskampar i oktober.

(©NPK)