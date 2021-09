Europeiske klubbar kjempar mot VM-planar

sport

Den europeiske klubbforeininga ECA, som består av 234 klubbar, fryktar å bli sett på sidelinja av Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) etter at planane om å doble frekvensen for VM-sluttspel for menn har fått ny og forsterka merksemd. Frykta er eit Fifa med endå større makt enn i dag, med konsekvensar for klubbane og helsa til spelarane.

– Det er med stor uro vi har følgt den aktive PR-kampanjen til Fifa, skriv klubbane i ei fråsegn gitt att av nyheitsbyrået AP.

ECA hevdar at Fifa ser bort frå ei klar forplikting om å konsultere klubbane når det skal gjerast endringar i turneringsformat og den internasjonale kampkalenderen.

– Fifas forslag vil vere direkte skadeleg for klubbfotballen, både nasjonalt og internasjonalt. Forslaget vil setje spelarane si helse og ve og vel i fare, heiter det i uttalen.

Arsène Wenger, som no er utviklingssjef i Fifa, forsvarte torsdag planane om fleire VM-sluttspel. Han hevdar at kritikarane ikkje har teke seg tid til å sjå heile forslaget og meiner at det vil ha positive konsekvensar for europeiske fotballspelarar.

VM-forslaget skal diskuterast med nasjonale forbund på eit Fifa-møte i slutten av neste veke.

(©NPK)