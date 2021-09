Fotballen med klare forventningar – vil ha fulle tribunar

sport

Regjeringa held pressekonferansen sin klokka 12.30, og det er store forventningar til at dei restriksjonane som er att, blir letta eller oppheva.

– Fotballen har no først og fremst forventningar til at avgrensingane på tilskodarar blir oppheva eller at vi i alle fall får høve til å utvide kapasiteten frå dagens nivå. Det er svært viktig for både klubb- og landslag, skriv generalsekretær Pål Bjerketvedt i ein SMS til NTB.

Framleis gjeld det ei avgrensing på 50 prosent av stadionkapasitet (maksimalt 10.000 tilskodarar) utandørs og 5.000 innandørs for idretts- og kulturarrangement.

Landslagssjef Ståle Solbakken gjekk kraftig ut mot regjeringa i etterkant av VM-kvalifiseringskampen mot Nederland 1. september, då berre 7.000 fekk sleppe inn. Helseminister Bent Høie svarte då at fotballen har hatt særbehandling under koronapandemien, og han meinte utspelet frå Solbakken var usolidarisk med resten av idretten.

Bjerketvedt seier han òg håpar det blir letta på innreisekarantene.

– Vi har hatt unntak for fotballen, men for norsk toppidrett vil dette gjere kvardagen enklare, seier han.

