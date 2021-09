Idretten opnar på same dag som NIFs markering: – No kjem påskjønninga

sport

Kjøll takkar regjeringa og norske styresmakter i ei pressemelding for ei solid handtering av den pandemien.

– Samtidig vil eg takke heile idrettsorganisasjonen, alle våre frivillige, mammaer og pappaer, trenarar, støtteapparat og medlemmene våre som har stått på kvar einaste dag, og der dei lojalt og samvitsfullt har følgt smitteverntiltaka gjennom heile pandemien.

NIFs kampanje «Tilbake til idretten» vart planlagd tidlegare i år, og 25. september har vorte ståande som dagen der gjenopninga til idretten og opne arrangement er i søkjelyset. Målet til kampanjen har vore å få tilbake alle som har slutta under pandemien.

No blir idretten opna for fullt 25. september klokka 16.

– Idretten har vore eksemplarisk og vist at han er medviten om samfunnsansvaret sitt. No kjem påskjønninga! Endeleg er heile idretten gjenopna – òg for publikum, seier Kjøll.

(©NPK)