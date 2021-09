Solskjær klandrar Klopp for manglande United-straffer

sport

Solskjær var rasande etter at Cristiano Ronaldo to gonger ropte forgjeves på straffespark i 2-1-sigeren over West Ham i Premier League sist helg. London-klubben fekk revansj for tapet ved å slå Manchester United ut av ligacupen onsdag, og Solskjær meinte at Jesse Lingard burde fått straffespark i den kampen.

I januar hevda Klopp at United har fått fleire straffer i to og eit halvt år med Solskjær som manager enn Liverpool har fått i fem år med Klopp, ein påstand som viste seg å vere feil.

– Vi må berre håpe at vi får det vi fortener. Vi skulle hatt tre straffespark i dei to siste kampane, sa Solskjær fredag.

– Det var ein viss manager som byrja å bekymre seg for talet på straffespark vi blir tildelte, og etter det verkar det som det sit litt lenger inn å gi oss straffer. Eg har sett ein stor, stor forskjell sidan då. Men vi må berre la det vere opp til dommarane og håpe at dei byrjar å treffe rette avgjerder snart.

Laurdag speler United heime mot Aston Villa.

