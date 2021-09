sport

– Det er ikkje lagt nokon plan for når han skal skytast vidare (til ny klubb), men det er klart at slik han utviklar seg og viser seg fram no, så reknar eg med at det skjer innan 2024, seier klubbdirektør Mikkel Hemmersam ifølgje nyheitsbyrået Ritzau.

Kontrakten til den norske fotballprofilen går til sommaren om snautt tre år.

FC Nordsjælland får ofte store beløp for sala sine av unge spelarar. Sist sommar kom det inn cirka 180 millionar kroner då Kamaldeen Sulemana vart henta av franske Rennes.

– Kanskje blir det rekord (for Schjelderup). Det vil marknaden og utviklinga hans vise. Akkurat no skal vi bidra slik at han (Schjelderup) får det maksimale ut av potensialet sitt.

FC Nordsjælland tapte søndag 1-5 heime mot FC København i den danske serien.

Den norske tenåringen er samanlikna med dansken Mikkel Damsgaard (Sampdoria). – Eg kan sjå nokre likskapar, men han er Mikkel Damsgaard, og eg er Andreas Schjelderup, seier han.

