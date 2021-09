Mol og Sørum droppar turnering i Brasil

sport

Det stadfestar dei to OL-vinnarane overfor NTB.

– Vi har eit ganske hektisk neste år framfor oss. Vi har godt av å få volleyballen på avstand, trene på det fysiske og heller fokusere på det, seier Mol.

Turneringa i verdsserien med fire stjerner i Itapema vart vunnen av Mol og Sørum sist han vart arrangert i 2019. Året før tok dei den første medaljen sin i verdsserien der. Turneringa går ein månad etter at turneringa i Italia er over.

– Det var eit enkelt val, men det er ei turnering vi har gode minne frå. Det er litt trist å stå over, men vi må høyre på kroppen og ta ein skikkeleg pause, seier Sørum.

Denne veka reiser dei to til Italia for å førebu seg til World Tour-finalen på Sardinia. Der er berre dei åtte beste laga inviterte i tillegg til to wildcards. Den turneringa varer frå 6.- til 10. oktober.

