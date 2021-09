Warholm: – No kan vi alle kjenne på den gode kjensla

sport

Den ferske OL-vinnaren og verdsrekordhaldaren er ein av mange som har måtta justere sitt eige opplegg i det siste halvtanna året.

– Dette betyr at vi alle kan kjenne på den gode kjensla av å vere meir tilbake til normalen. Det er noko alle eg kjenner har sakna og som eg har sakna. Vaksineprogrammet er på plass, og det er det einaste vi kan stole på. Det synest eg at alle skal gjere. Vi har vore mykje ute og reist som fullvaksinerte i det siste, og det er godt å kjenne på følelsen av det er meir normalt igjen og med publikum på plass. Det er heilt magisk, seier Warholm til NTB.

Fornuftig

– Kva betydning får gjenopninga for deg i treningskvardagen?

– Det er stygt å seie det, men vi har hatt veldig god plass til å trene når det har vore strengt. For oss betyr dette at vi må dele plassen med fleire, men reint fornuftig sett er det ein bra ting. Anlegga vi brukar blir borne av folka som nyttar seg av dei, og dei må vi ha tilbake dersom anlegga skal halde fram med å leve. Det tenkjer eg må vere heilt greitt.

Tak

Årsaka til fredagssprella til Warholm på taket av Økern Portal er samarbeidsavtalen hans med Felleskjøpet, og det handla nettopp om næranlegg.

Økern Portal er Nord-Europas største etande hage, og med treningssenter og ein løpebane på 100 meter med tartandekke oppe på sjølve taket. Nærmiljøanlegget blir opna for allmenta i oktober.

– Dette er eit praktanlegg som eg håpar at mange vil nytte seg av. Det er unikt at vi gjer noko sånt som dette i byen, og kanskje vil det vere mindre unikt i framtida. Eg håpar at dette er ein stil som folk vi gå for. Det må vere fantastisk å trene utandørs i eit slikt anlegg, seier Warholm.

