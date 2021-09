Grytebust tok siste målvaktplass: – Meir ope enn vi likar

sport

Skaden til André Hansen gjorde at Ståle Solbakken hadde ei målvaktutfordring før landslagsuttaket på tysdag.

– Kristiansunds Sean McDermott var aktuell, men måtte ha vore igjennom ei kraftig papirmølle. Det kjem av at han har vore innom nokre irske troppar. Slike prosessar tek ofte eit par månader. Det er ikkje sikkert at han hadde vorte teken ut likevel, men då det vart avklart at prosessen ville ha teke eit par månader, vart det enklare, sa landslagssjef Solbakken under ein pressekonferanse.

Hansen pådrog seg ein skade i ein Rosenborg-kamp sist helg og er uaktuell. Rune Almenning Jarstein er ikkje tilbake i toppslag etter eit tøft covid-19-sjukdom på vårparten.

Solbakken innrømde at målvaktsituasjonen ikkje var optimal. – Det er meir ope enn vi likar. Såpass ærleg må vi vere. Tida fram til samlinga og treningane der, vil avgjere kven som er førstemålvakt mot Tyrkia, sa Solbakken.

Noreg spelar mot tyrkarane borte 8. oktober og heime mot Montenegro tre dagar seinare.

Almenning Jarstein nærmar seg eit comeback og har dei siste dagane trena i kamplike situasjonar med Hertha Berlin.

