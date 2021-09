Superligaklubbane slepp straff

sport

I ei pressemelding frå Det europeiske fotballforbundet (Uefa) seint måndag kveld kjem det fram at den juridiske prosessen som vart sett i gang, og deretter sett på pause i juni, no blir annullert.

Real Madrid, Barcelona og Juventus var dei tre klubbane som er att i superligaprosjektet. I mai vart det oppretta etterforsking av dei tre klubbane.

I tillegg melder Uefa at dei ni andre klubbane ikkje treng å betale bøter. Dei ni klubbane var òg ein del av superligaplanane, men trekte seg raskt då prosjektet fekk enorm kritikk verda over. Uefa og klubbane vart samde om ei bot på 15 millionar euro, men desse pengane vil ikkje bli kravd inn lenger.

Dette skjer etter at ein domstol i Madrid tidlegare i år avgjorde at Uefa ikkje kan sanksjonere klubbane. Saka vart deretter send til EU-domstolen som skal ta stilling til om Uefa skal rette seg etter dommen. Sist veke avgjorde domstolen i Madrid at Uefa hadde fem dagar på seg til å følgje førre dom fordi klubbane må vernast til saka er ferdigbehandla.

I Uefas pressemelding heiter det at avgjerda deira er for å unngå «unødvendige komplikasjonar» med den pågåande saka i Madrid.

Sinne og kritikk

Tolv klubbar offentleggjorde natt til måndag 19. april planar om å danne si eiga turnering. Kontraktane var signerte, men under to døgn seinare havarerte prosjektet.

Sinne blant fansen og beinhard kritikk frå politikarar og medium, særleg i England, bidrog til kollapsen.

Manchester City var først ute med å stadfeste at dei ville hoppe av. Raskt følgde Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea og Tottenham etter. Seinare gjorde spanske Atlético Madrid og dei italienske Milano-klubbane Inter og Milan det same.

– Forpliktande avtale

Real Madrid, Barcelona og Juventus uttrykte på si side at dei ikkje hadde gitt opp planane om ein framtidig superliga.

Real Madrid-president Florentino Pérez uttalte dette i sommar:

– Det er ein forpliktande avtale og superligaen held fram. Dei (Uefa og Fifa) truar oss for verne sin dominerande posisjon, og dei engelske laga fall under den tvangen, sa Perez i eit intervju med den spanske sportsavisa Marca.

(©NPK)