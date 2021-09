Wales utan Bale i viktige VM-kvalifiseringskampar

sport

Det kunngjorde landslagstrenaren til walisarane Rob Page på ein pressekonferanse måndag. Bale er svært sentral i laget og har skåra tre av Wales' fem mål så langt i VM-kvalifiseringa.

– Hamstringsskadar er graderte frå éin til fire, og dette er ein firar. Det er ein betydeleg strekk, seier Page.

Bale har spelt 99 landskampar og må vente ei stund til på å runde 100.

– Denne samlinga kjem for tidleg for han. Opphavleg kunne det òg ha vart til over november-samlinga, men heldigvis går rehabiliteringa raskare enn venta. Vi er ganske sikre på at han er OK i november, seier Page om stjernevingen.

Wales kjempar om 2.-plassen i gruppa si bak suverene Belgia. Pages lag er likt med Tsjekkia på sju poeng, men har éin kamp mindre spelt.

