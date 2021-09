Nøkkelspelar forlengjer med Sandviken

sport

Serieleiarane frå Bergen stadfesta forlenginga onsdag. Bergsvand har spelt alle kampane til Sandviken i Toppserien i år.

– Det er veldig viktig for oss at Guro har forlengt avtalen. For det første er ho ein veldig god fotballspelar, og for det andre held ho fram å utvikle seg som spelar, sjølv i vaksen alder. Ho er ambisiøs på vegner av seg sjølv og laget, og ho har ein fysikk som toler intensiteten i treningsarbeidet vårt, seier hovudtrenar Alexander Straus.

Bergsvand har spelt 42 kampar og står med fem mål for Sandviken sidan overgangen frå Stabæk framfor 2020-sesongen.

Nyleg debuterte ho for Noreg i 10-0-sigeren over Armenia i VM-kvalifiseringa. Der skåra midtstopparen det første målet.

