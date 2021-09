Sheriff sjokkerte Real Madrid – vann 2–1 på Bernabeu

sport

Sébastien Till, landslagsspelar for Luxembourg, vart matchvinnar i dei siste ordinære minutta i kampen med ein halvvolley i krysset frå distanse etter eit innkast. Då hadde Real Madrid desperat jaga eit vinnarmål etter å ha utlikna leiinga gjestene hadde til pause på straffespark.

Sheriff er ikkje berre frå eit lite land med berre 2,5 millionar innbyggjarar, men frå den vesle utbrytarrepublikken Transnistria i det vesle landet. Klubben vart grunnlagd i 1997, då Real Madrid allereie hadde vunne seks av dei 13 titlane sine i den gjævaste europacupen.

Sheriff har vorte seriemeister i Moldova 19 av dei 21 siste åra, blant dei seks siste, men opplever først i haust europacupsuksess av betydning.

I det 25. minuttet fekk Jasurbek Yakshiboev heilt uforstyrra møte innlegget frå venstreback Cristiano (med eit namn som vekkjer minne på Bernabeu) inne framføre Real Madrid-målet, og han styrte hovudstøyten sin inn ved stolpen utanfor rekkjevidda til Thibaut Courtois. Dermed leidde gjestene mot gangen i spelet og all fornuft.

Det gjorde Sheriff framleis då timen var passert på Bernabeu, takka vere heroisk forsvarsinnsats, men så fekk Real Madrid straffespark. Etter VAR-gjennomgang vart det konkludert at Edmund Addo brukte ulovlege middel mot Vinicius Junior i straffefeltet.

Karim Benzema sette straffesparket i mål og jubla for det 72. meisterligamålet sitt.

Lynet slo ned

Real-trenar Carlo Ancelotti var på det tidspunktet i ferd med å gjere fire samtidige byte, og dei kom i staden rett etter utlikninga. Inn kom Luka Modric, Luka Jovic, Rodrygo og Toni Kroos, og med dei skulle heimelaget jaga vinnarmålet.

I staden heldt lynet på å slå ned igjen på same stad då Bruno (som kom inn for ein strekkskadd Yakshiboev) nikka eit nytt innlegg frå Cristiano i mål, men VAR slo fast at han var offside.

Giorgos Athanasiadis i Sheriff-målet heldt fram storspelet sitt og sørgde for at Real Madrid trass 31–4 i avslutningar (kor 12–3 mellom stenga) ikkje skulle få fleire mål enn straffesparket.

Rett før slutt sørgde Thill med vinnarmålet sitt for at Sheriff er åleine på tabelltopp etter ein megasensasjon.

– Små detaljar øydela alt i ein kamp der vi hadde full kontroll. Eit hjørnespark, eit unødvendig frispark, og så fekk vi eit ufortjent tap, sa Real Madrid-trenar Ancelotti.

Inter sløste

Inter hadde nokre timar tidlegare enorme sjansar til å skaffe seg ein etterlengta bortesiger i same gruppe, men greidde ikkje å utnytte dei i 0-0-kampen mot Sjakhtar Donetsk i Kiev.

Den målfarlege spissen til heimelaget Lassina Traoré måtte ut med skade etter berre ti minutt, og utan han greidde ikkje heimelaga å skape mange sjansar. Inter kom på si side til moglegheiter som burde gitt utteljing. Nicolò Barella fyrte laus etter eit kvarter og så ballen treffe tverrliggjaren.

I det 34. minuttet skaut Edin Dzeko over frå kloss hald etter eit hjørnespark. I sluttfasen hadde innbytar Joaquín Correa og midtstoppar Stefan de Vrij kvar sin store sjanse.

– Eg er tilfreds med spelarane mine. Vi skapte mykje, men problemet var at vi ikkje utnytta sjansane, sa Inter-trenar Simone Inzaghi til Sky.

Inter dominerte heime mot Real Madrid i meisterligaopninga, men tapte på eit baklengsmål rett før slutt. Tysdag vart det i alle fall poeng, men i Inter-leiren meiner ein nok at laget burde hatt full pott.

