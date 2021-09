Isabell Herlovsen gjer comeback

sport

Herlovsen, som er tidenes toppskårar på landslaget med 67 mål på 133 kampar, seier til VG at ho har sakna fotballen etter at ho la skoa på hylla.

– Det har vore ein draum for meg å avslutte karrieren i Fredrikstad. Dei har vore «på» meg ei stund, men det har det ikkje vore det rette tidspunktet for meg. No stemde det, seier ho til avisa.

Herlovsen har spelt over 200 kampar i Toppserien. Ho spelte for Vålerenga då ho valde å leggje opp i september i fjor.

No er ho klar for comeback. Ho debuterer for Fredrikstad allereie til helga. Avtalen strekkjer seg i første omgang ut sesongen i år.

(©NPK)