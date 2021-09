Skadesmell for Stabæk – utan kapteinen i nedrykksdramaet

sport

Det stadfestar fotballprofilen sjølv i ei fråsegn på Twitter-kontoen sin torsdag.

– Eg har under trening pådratt meg ein prolaps i nakken som gjer at eg den siste månaden har blitt sett heilt ut av spel med betydelege smerter. MR-bilete viser at prolapsen har sett ryggmergen i klem, og det vil bli tatt ei avgjerd seinast 18. oktober om eg må operere eller ikkje, skriv Amankwah.

Stabæk har berre Mjøndalen bak seg på eliteserietabellen etter 20 serieomgangar. Bærumsklubben er i nedrykksfare.

