Skiforbundet avfeiar forslag i konflikten med Bråthen: – Sterkt beklageleg

Det stadfestar Bråthens advokat Marit Håvemoen overfor NTB.

– Vi har i dag fått vite at skiforbundet ikkje aksepterte det, seier Håvemoen.

Det var TV 2 som omtalte den siste utviklinga i Bråthen-saka først.

Tysdag vart det kjent at hoppkomiteen hadde stilt seg bak eit forslag til løysing på konflikten mellom Bråthen og skiforbundet. Bråthen sjølv hadde òg godteke kompromisset, men skistyret vender tommelen ned.

– Bråthen synest at det er overraskande. Kvifor dei forkastar det løysingsforslaget hoppkomiteen stiller seg bak, veit vi ikkje. Men vi meiner det er sterkt beklageleg for alle involverte og heile hoppmiljøet, som no ønskjer å ha fokus på det sportslege, seier Håvemoen til NTB.

– Korleis reagerer Bråthen på dette?

– Han er sjølvsagt skuffa. Han ønskjer å fokusere på den viktige sesongen som kjem. Han hadde håpa at dette skulle føre til ei avklaring og ro i organisasjonen.

Advokaten til Skiforbundet, Nina G. Sandnes, har ikkje svart på NTBs førespurnader.

Stemnet

Bråthen leverte tidlegare i veka stemning mot Skiforbundet. Håvemoen seier han held fram i stillinga som sportssjef medan den rettslege prosessen går føre seg.

Konflikten mellom Bråthen og skiforbundet vart kjent 17. august. Då avslørte TV 2 at NSF vil avslutte kontrakten til sportssjefen når han går ut i april neste år.

Kort tid seinare varsla Bråthens leir at det er aktuelt å gå om retten for å bli fast tilsett i jobben han har hatt på mellombelse kontraktar dei siste 17 åra.

Uakseptabelt

Ifølgje VG innebar det nemnde løysingsforslaget at Bråthen skulle får ei stilling som toppidrettssjef for hopp. Der ville han få ansvaret for sportsleg aktivitet, men missa ansvaret for meir administrative oppgåver.

Skiforbundet har uttalt at dei ikkje ønskjer å forlengje med Bråthen fordi dei meiner at han har hatt ei uakseptabel kommunikasjonsform og åtferd. Seinare har fleire forslag til forlik og nye arbeidsavtalar komme på bordet, utan at dei har vorte samde.

I same periode trua fleire av sponsorane til skiforbundet med å trekkje støtta på grunn av Bråthen-saka.

